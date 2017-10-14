Рой Ходжсон: "Кристал Пэлас" заслужил выпить за победу над "Челси"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон позволит своим игрокам по бокалу вина в честь победы над "Челси" (2:1) в чемпионате Англии. Для подопечных Ходжсона победа над действующими чемпионами стала первой в сезоне.

- Это было действительно здорово, - цитирует BBC Ходжсона. - Как я только что сказал футболистам, они действительно заслужили выпить за эту победу. Мы заслуженно победили чемпионов Англии.

Мы создавали моменты, забивали голы, наша защита была хороша с первой и до последней минуты.

Я сам немного пью. Красное вино - не лучший вариант в плане калорий, но сегодня я позволю себе бокальчик, потому что мне действительно понравилась игра ребят.