Рияд Махрез: "Все еще чувствую себя новичком в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что все еще чувствует себя новичком в этой команде. 27-летний алжирец присоединился к "горожанам" 10 июля 2018 года.

- В первые полгода всем приходится сложно, - приводит слова Махреза Sky Sports. - Нужно адаптироваться к новой команде. Я чувствую себя хорошо, однако все еще ощущая себя новичком. Думаю, через несколько месяцев я буду играть намного лучше.

В текущем сезоне Махрез 26 матчей за "Манчестер Сити", забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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