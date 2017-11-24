Рангник возглавит "Эвертон"?

"Эвертон" проявляет интерес к спортивному директору "Лейпцига" Ральфу Рангнику, сообщает Daily Mail. Клуб продолжает поиски главного тренера после увольнения Роналда Кумана.

Ранее "ириски" рассматривали кандидатуру наставника "Уотфорда" Марко Силвы, но не смогли с ним договориться. Кроме того, "Эвертон" может назначить до конца сезона Дэвида Ансуорта, который сейчас является исполняющим обязанности главного.

Рангник не впервые контактирует с "Эвертоном". Клуб в 2013 году хотел рассматривал его кандидатуру, но тогда выбрал Роберто Мартинеса. Ранее немецкий специалист работал со "Шттутгартом", "Ганновером", "Шальке" и "Хоффенхаймом".