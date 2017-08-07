Пресс-секретарь Абрамовича – о разводе олигарха с Жуковой: "Дополнительных комментариев не будет"

Пресс-секретарь владельца "Челси" Романа Абрамовича Джон Манн не стал комментировать развод российского бизнесмена с Дарьей Жуковой. По его словам, все сказано в совместном заявлении бывших супругов.

"Уже есть заявление, дополнительных комментариев не будет", – ответил представитель Абрамовича на вопрос о разводе пары.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", – говорится в заявлении Абрамовича и Жуковой. (Дмитрий СОМОВ)

Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе //

Абрамович и Жукова - о разводе: "Мы остаемся близкими друзьями"