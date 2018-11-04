Пол Мерсон: "Рад, что "Арсенал" заставил меня взять свои слова обратно"

Бывший полузащитник "Арсенала", футбольный эксперт Пол Мерсон похвалил команду за игру в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1). Он отметил, что готов отказаться от своей критики перед игрой.

- Нужно отдать должное "Арсеналу", вчера я ошибся, - написал эксперт в своем Твиттере. - Я очень рад, что они заставили меня взять свои слова обратно. Никогда не болею против "Арсенала". Я лишь всегда честно говорю свое мнение, когда меня спрашивают.

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