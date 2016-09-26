16:39 26 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Неманья Видич: "Байи выглядит самым удивительным летним трансфером "Манчестер Юнайтед"

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич приятно удивлен тем, что с ним сравнивают новичка манкунианцев Эрика Байи. По словам серба, 22-летний ивуариец может вырасти в великого игрока.

- Приятно слышать о таком сравнении, - приводит Sky Sports слова Видича. - Руководствуясь увиденным, могу сделать вывод, что он является хорошим игроком. Если Байи продолжит в том же духе, то его ждет успешная карьера в "Манчестер Юнайтед". Он может вырасти в великого игрока. Но это приобретение уже выглядит выгодным. Этот трансфер стал самым удивительным.

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Материалы REN-TV

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