"МЮ" может предложить 170 миллионов фунтов за Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн станет главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По данным источника, "МЮ" готов заплатить за 24-летнего англичанина 170 миллионов фунтов стерлингов, что станет рекордом для премьер-лиги. При этом самому Кейну будет предложена зарплата в размере 150 тысяч фунтов. "МЮ" пытался подписать Кейна два года назад, но тогда "Тоттенхэм" не согласился его отпустить за 40 миллионов фунтов и Хавьера Эрнандеса в придачу.
Ранее появилась информация, что Кейном также интересуется "Реал". Форвард с момента своего дебюта в премьер-лиге забил 84 мяча в 120 матчах.
devoted
Чушь какая.
13:12
drJekil
Спасибо ПСЖ за такие суммы, на которые сейчас трансферы вышли. Взорвали рынок и послали к чертям финансовый фаер-плей. Раньше бы за 170 к Кейну как минимум Али шел прицепом, а то и еще пара человек.
13:01
elbrus5642
зачем. с ума сошли?
12:42