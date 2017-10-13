"МЮ" может предложить 170 миллионов фунтов за Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн станет главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По данным источника, "МЮ" готов заплатить за 24-летнего англичанина 170 миллионов фунтов стерлингов, что станет рекордом для премьер-лиги. При этом самому Кейну будет предложена зарплата в размере 150 тысяч фунтов. "МЮ" пытался подписать Кейна два года назад, но тогда "Тоттенхэм" не согласился его отпустить за 40 миллионов фунтов и Хавьера Эрнандеса в придачу.

Ранее появилась информация, что Кейном также интересуется "Реал". Форвард с момента своего дебюта в премьер-лиге забил 84 мяча в 120 матчах.