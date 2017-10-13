12:23 | Футбол — Англия

"МЮ" может предложить 170 миллионов фунтов за Кейна

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн станет главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По данным источника, "МЮ" готов заплатить за 24-летнего англичанина 170 миллионов фунтов стерлингов, что станет рекордом для премьер-лиги. При этом самому Кейну будет предложена зарплата в размере 150 тысяч фунтов. "МЮ" пытался подписать Кейна два года назад, но тогда "Тоттенхэм" не согласился его отпустить за 40 миллионов фунтов и Хавьера Эрнандеса в придачу.

Ранее появилась информация, что Кейном также интересуется "Реал". Форвард с момента своего дебюта в премьер-лиге забил 84 мяча в 120 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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devoted

Чушь какая.

13:12

drJekil

Спасибо ПСЖ за такие суммы, на которые сейчас трансферы вышли. Взорвали рынок и послали к чертям финансовый фаер-плей. Раньше бы за 170 к Кейну как минимум Али шел прицепом, а то и еще пара человек.

13:01

elbrus5642

зачем. с ума сошли?

12:42