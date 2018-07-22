21:53 | Футбол — Англия

"МЮ" хочет обменять Погба на Ракитича. "Барселона" думает


Как утверждает испанское издание DonBalon, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью убедил руководство клуба предпринять попытки по обмену полузащитника команды Поля Погба на хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича.

Отмечается, что сине-гранатовые, в свою очередь, очень сильно заинтересованы во французском хавбеке "красных дьяволов". "Барселона" в настоящий момент обдумывает возможный обмен, понимая, что Ракитич старше Погба на пять лет и в долгосрочной перспективе может быть не так полезен, как новоиспеченный чемпион мира.

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