Моуринью уверен, что "МЮ" летом подпишет одного игрока

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что до закрытия трансферного окна команду гарантированно пополнит один игрок. При этом португальский специалист просил у руководства приобрести еще двух футболистов.

Летом состав "красных дьяволов" пополнили голкипер Ли Грант, защитник Диогу Далота и полузащитник Фред.

– Уверен, что получу одного нового игрока, – цитирует Моуринью beIN SPORTS. – Думаю, я не смогу получить двух. Думаю, такое происходит каждое трансферное окно в каждом клубе, где тренер хочет большего. Это в нашей природе – мы всегда хотим большего. Но клубы принимают разные решения. Это нормально, если ты не получаешь то, чего хочешь. Если будет подписан один игрок, все будет нормально.

По данным СМИ, манкунианцы проявляют интерес к защитникам Гарри Магуайру ("Лестер") и Тоби Алдервейрелду ("Тоттенхэм"), а также нападающим Виллиану ("Челси") и Ивану Перишичу ("Интер").