Моуринью не пожал руку Хьюзу, поскольку тот настаивал на удалении португальца

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (2:2) отказался пожать руку наставнику соперников Марку Хьюзу из-за его поведения. Согласно ESPN, тренер "гончаров" активно пытался добиться по ходу игры удаления со скамейки запасных португальского специалиста, что крайне не понравилось Моуринью.

Кроме того, Хьюз толкнул своего коллегу после того, как тот зашел в его техническую зону.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" потерял первые очки в сезоне. Вместе с "Манчестер Сити" команда возглавляет турнирную таблицу. "Стоук Сити" занимает 10-ю позицию.