Марку Силва: "Халл Сити" планировал отобрать очки у "Челси"

Главный тренер "Халл Сити" Марку Силва выразил недовольство поражением в матче чемпионата Англии с "Челси" (0:2). По его словам, команда заслуживала в этой игре большего.

– Это не то, чего я ждал от игры, – цитирует ВВС Силву. – Мы приехали к "Челси", чтобы бороться, чтобы набрать очки. Соперник в хорошей форме, но мы старались. Периодически моя команда контролировала игру. "Челси" владел мячом чаще, но забил только на последней минуте первого тайма. Если бы мы сыграли чуть иначе, результат мог быть другим. Команда в целом сыграла неплохо, но я хочу большего.