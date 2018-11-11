"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первое место

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии. В составе "горожан" голами отметились полузащитники Давид Сильва и Илкай Гюндоган, а также нападающий Серхио Агуэро, у "красных дьяволов" отличился форвард Антони Марсьяль.

"Манчестер Сити" набрал 32 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 20 баллами расположился на 8 строчке.

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12-й тур

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (1:0)

Голы: Сильва, 12 (1:0). Агуэро, 48 (2:0). Марсьяль, 58 - с пенальти (2:1). Гюндоган, 86 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Фоден, 90+2), Стерлинг, Махрез (Сане, 62), Агуэро (Гюндоган, 75).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Мата, 73), Феллаини, Матич, Лингард (Лукаку, 57), Рэшфорд (Санчес, 73), Марсьяль.

Предупреждения: Бернарду Силва, 33. Шоу, 42.

Судья: Тэйлор.

11 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад".

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