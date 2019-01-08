Магия в Кубке Англии. Шачири исчез в куртке Клоппа. Видео

После матча 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" (2:1) в Твиттере появилось видео, которое через разные аккаунты собрало больше миллиона просмотров за пять часов.

На видео полузащитник "красных" Джердан Шачири после объятий главного тренера Юргена Клоппа​ просто исчез.

Английские издания предполагали разные оптические иллюзии, однако, если посмотреть запись матча целиком, то можно заметить, что Шакири просто на мгновение полностью зашел за Клоппа, который заметно превосходит футболиста в росте. На этом вирусный ролик и обрывается.