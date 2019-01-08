Магия в Кубке Англии. Шачири исчез в куртке Клоппа. Видео

После матча 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" (2:1) в Твиттере появилось видео, которое через разные аккаунты собрало больше миллиона просмотров за пять часов.
На видео полузащитник "красных" Джердан Шачири после объятий главного тренера Юргена Клоппа просто исчез.
Английские издания предполагали разные оптические иллюзии, однако, если посмотреть запись матча целиком, то можно заметить, что Шакири просто на мгновение полностью зашел за Клоппа, который заметно превосходит футболиста в росте. На этом вирусный ролик и обрывается.
Wait.. Did Shaqiri just disappear into Klopp’s coat?! pic.twitter.com/lfANxHOaF8– Transfer Talk (@EPLBible) 8 января 2019 г.
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