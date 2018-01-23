22:53 23 января | Футбол — Англия

"Ливерпуль" ведет переговоры с "Реалом" по Бэйлу?

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"Ливерпуль" хочет приобрести нападающего "Реала" Гарета Бэйла. Как сообщает Daily Star, президент "королевского клуба" Флорентино Перес дал понять, что он готов расстаться с валлийцем во время летнего трансферного окна. Помимо "Ливерпуля" на Бэйла претендуют еще три английских клуба - "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что будущее валлийца в "Королевском клубе" зависит от того, как он проведет вторую часть текущего сезона. В этом сезоне на его счету девять матчей в чемпионате Испании, шесть голов и одна голевая передача.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Nikko45

Продавайте пока хотят, подороже, дальше опять травма и подешевеет. Лучше на лавке держать, чтобы травму не получил.

01:22