"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм", преодолев отметку в 100 голов за сезон

"Ливерпуль" дома разгромил "Вест Хэм" (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев поля по голу забили Эмре Джан, Мохамед Салах, Роберту Фирмину и Садио Мане. У проигравших единственный мяч на счету Майкла Антонио.

Отметим, что мяч Джана стал для "Ливерпуля" 100-м в сезоне-2017/18. В общей сложности команда Юргена Клоппа во всех турнирах забила 103 мяча (65 - в чемпионате Англии, 4 - в Кубке Англии, 34 - в Лиге чемпионов).

После этой встречи "Ливерпуль" поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 57 очков. У занимающего вторую строчку "Манчестер Юнайтед" 56 очков после 27 игр.

В параллельных матчах "Бернли" дома упустил победу над "Саутгемптоном" (1:1), пропустив в компенсированное ко второму тайму время, "Борнмут" и "Ньюкасл" (2:2) также не смогли выявить победителя, "Брайтон" на своем поле разгромил "Суонси" (4:1), а "Хаддерсфилд" на выезде был сильнее "Вест Бромвича" (2:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

"Ливерпуль" - "Вест Хэм Юнайтед" - 4:1 (1:0)

Голы: Эмре Джан, 29 (1:0). Салах, 51 (2:0). Роберту Фирмину, 57 (3:0). Антонио, 59 (3:1). Мане, 77 (4:1).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Милнер, Эмре Джан, Окслейд-Чемберлен, Салах (Соланке, 87), Роберту Фирмину (Лаллана, 82), Мане (Морено, 87).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Сабалета, Огбонна, Коллинс, Крессуэлл, Эвра, Жоау Мариу (Райс, 83), Куяте, Нобл, Ланцини (Антонио, 58), Арнаутович (Эрнандес, 83).

Предупреждения: Коллинс, 43. Куяте, 47.

Судья: Аттуэлл.

24 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

"Бернли" - "Саутгемптон" - 1:1 (0:0)

Голы: Барнс, 67 (1:0). Габбьядини, 90 (1:1).

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лонг, Лоутон, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон, Гвюдмундссон, Барнс.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу (Буфаль, 75), Уорд-Проуз (Симс, 68), Лемина, Тадич (Габбьядини, 81), Редмонд, Каррильо.

Предупреждение: Барнс, 90+1.

Судья: Мэдли.

24 февраля. Бернли. Стадион Turf Moor.

"Борнмут" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:2 (0:2)

Голы: Гэйл, 17 (0:1). Гэйл, 45+1 (0:2). Смит, 80 (1:2). Гослинг, 89 (2:2).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс (Смит, 46), С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас, Кинг, Фрэйзер (Муссе, 63), Уилсон (Дефо, 73).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 64), Йедлин, Диаме, Ритчи (Манкильо, 84), Шелви, Гэйл (Хэйден, 78), Перес.

Предупреждения: Аке, 52. Ритчи, 53. Йедлин, 82. Диаме, 85. Перес, 90+1.

Судья: Ист.

24 февраля. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).

"Брайтон & Хоув" - "Суонси" - 4:1 (1:0)

Голы: Маррей, 18 - с пенальти (1:0). Маррей, 69 (2:0). Кноккарт, 73 (3:0). Данк, 85 - в свои ворота (3:1). Локадиа, 90 (4:1).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 90+1), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Марч, 79), Маррей (Локадиа, 82), Искиэрдо.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн (Нарсингх, 46), Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл (Абрахам, 66), Клукас, Дайер (А.Айю, 36), Дж.Айю.

Предупреждение: Маррей, 63.

Судья: Дин.

24 февраля. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.

"Вест Бромвич Альбион" - "Хаддерсфилд" - 1:2 (0:0)

Голы: ван Ла Парра, 48 (0:1). Мунье, 56 (0:2). Доусон, 64 (1:2).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри (Ливермор, 69), Крыховяк, Родригес, Рондон, Филлипс (Берк, 81), Макклин (Брант, 58).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай (Смит, 53), Уильямс, Хогг, Притчард (Депуатр, 77), ван Ла Парра (Инс, 90), Мунье, Кванер.

Предупреждения: Хадергьонай, 31. Эванс, 83.

Судья: Мосс.

24 февраля. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.