Лэмпард может возглавить "Дерби Каунти"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером "Дерби Каунти". Как сообщает Mirror, 39-летний англичанин провел переговоры с владельцем команды Мелом Моррисом. Бизнесмен впечатлен послужным списком экс-футболиста, поэтому считает его привлекательным кандидатом.

Лэмпард трижды становился победителем чемпионата Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов в составе "синих". За национальную команду он провел 106 матчей. Лэмпард завершил карьеру в феврале 2017 года и с тех пор работает экспертом на ТВ.​

"Дерби" в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионшипе, но не смог выйти в премьер-лигу через плей-офф.