Сегодня состоится матч 14-го тура Чемпионшипа между "Халл Сити" и "Ноттингем Форест". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Ноттингем Форест"

Прогноз Winline – П1 1.97 – Н 3.56 – П2 3.44

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Ноттингем Форест".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Мейлер, Ларссон - Боуэн, Хенриксен, Грощицки - Кэмпбелл.

"Ноттингем Форест": Смит - Личей, Фокс, Мансьенн, Уоррелл - Воган, Бридкатт - Маккей, Доуэлл, Осборн - Мерфи.

ПОТЕРИ: Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма) - Хендерсон (травма).