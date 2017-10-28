Сегодня состоится матч 14-го тура Чемпионшипа между "Халл Сити" и "Ноттингем Форест". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Ноттингем Форест"
Прогноз Winline – П1 1.97 – Н 3.56 – П2 3.44
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Ноттингем Форест".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Мейлер, Ларссон - Боуэн, Хенриксен, Грощицки - Кэмпбелл.
"Ноттингем Форест": Смит - Личей, Фокс, Мансьенн, Уоррелл - Воган, Бридкатт - Маккей, Доуэлл, Осборн - Мерфи.
ПОТЕРИ: Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма) - Хендерсон (травма).