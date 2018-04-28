Гол Фабрегаса принес "Челси" победу над "Суонси"

"Челси" победил "Суонси" со счетом 1:0 в 36-м туре чемпионата Англии. Единственный гол во встрече забил полузащитник Франсеск Фабрегас на 4-й минуте.



"Челси" занимает пятое место в турнирной таблице с 66 очками. "Суонси" идет на 17-й строчке (33).

Чемпионат Англии

36-й тур

"Суонси" - "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Фабрегас, 4 (0:1).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Раутледж, 81), Нотон, ван дер Хорн, Робертс (Кэрролл, 63), Моусон, Кинг (Дайер, 58), Ки Сон Ен, Клукас, А.Айю, Дж.Айю.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Фабрегас (Виллиан, 81), Мозес, Бакайоко, Канте, Азар (Педро, 81), Жиру (Мората, 85).

Предупреждения: А.Айю, 15. Мозес, 30.

Судья: Мосс.

Турнирная таблица чемпионата Англии