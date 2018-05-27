Эмре Джан пройдет медосмотр для перехода в "Ювентус" на следующей неделе?

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан на следующей неделе отправится на медицинский осмотр для перехода в "Ювентус", сообщает Football Italia. Контракт 24-летнего хавбека с "красными" истекает летом этого года.

Отмечается, что точная дата визита футболиста в медицинский центр "Ювентуса" пока не определена. Планируется, что Джан подпишет соглашение, которое будет рассчитано на 5 лет. Его зарплата в клубе из Турина будет равна 6 миллионам евро за сезон.

Джан в сезоне-2017/18 принял участие в 38 матчах, забив 6 мячей и сделав 5 голевых передач.

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