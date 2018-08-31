17:08 | Футбол — Англия

Эмери во время пресс-конференции ответил на чужой телефонный звонок. Видео


Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери во время пресс-конференции ответил на чужой телефонный звонок. Смартфон лежал рядом с ним, вероятно один из журналистов использовал его в качестве диктофона. Позвонил некий Джон Спенсер. Эмери взял трубку, представился и сказал, что он сейчас на работе. Находчивость тренера вызвала бурю эмоций в зале.

 

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