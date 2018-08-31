Эмери во время пресс-конференции ответил на чужой телефонный звонок. Видео

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери во время пресс-конференции ответил на чужой телефонный звонок. Смартфон лежал рядом с ним, вероятно один из журналистов использовал его в качестве диктофона. Позвонил некий Джон Спенсер. Эмери взял трубку, представился и сказал, что он сейчас на работе. Находчивость тренера вызвала бурю эмоций в зале.

📱 "Good afternoon! Hi, I am Unai Emery. How are you? We are working."



⚠️ Rule 1: Always put your phone on airplane mode during press conferences



😂 @UnaiEmery_ pic.twitter.com/UuuB93rkP2 – Arsenal FC (@Arsenal) 31 августа 2018 г.