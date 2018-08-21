Джейми Каррагер: "Ван Дейк может стать легендой "Ливерпуля"

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высоко оценил игру защитника команды Виргила ван Дейка. Он заявил, что голландец может стать легендой клуба.

- Я знал, что ван Дейк – хороший игрок, но он лучше, чем я о нем думал, - цитирует англичанина Goal.com. – Мы всегда обсуждали, что "Ливерпуль" не может выиграть премьер-лигу из-за своей защиты, но теперь у них есть ван Дейк, который кажется мне лучшим центральным защитником в премьер-лиге. Я не могу вспомнить защитника, который казался бы мне сильнее. Он занял позицию, которую в последние четыре года занимал Венсан Компани, лидер и монолит. Они очень похожи как игроки – у них нет слабых сторон. Когда Компани был на пике три года назад, не думаю, что был центральный защитник лучше него. Если в следующие три или четыре года "Ливерпуль " сможет выиграть чемпионат или Лигу чемпионов, я думаю, ван Дейк может занять место рядом с Аланом Хансеном, если говорить о лучших командах в истории "Ливерпуля". Вот насколько он хорош и насколько лучше он еще способен стать.

В текущем сезоне 27-летний голландец провел два матча за "Ливерпуль"