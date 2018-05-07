Джек Батленд: "Абсурдные трансферы привели к вылету "Стоук Сити"

Голкипер "Стоук Сити" Джек Батленд поделился своим мнением о причинах вылета команды из премьер-лиги. "Гончары" досрочно покинул элитный дивизион после поражения от "Кристал Пэлас" (1:2).

- Честно говоря, нужно рассмотреть трансферную политику в целом. Некоторые из новичков вообще не играют по дисциплинарным или игровым причинам, - цитирует Батленда ВВС. - Нужно изучить, какие решения были приняты и кто их принимал. Баду Ндиайе и Мориц Бауэр - это были хорошие трансферы. Но остальные не внесли никакого вклада в игру команды. Слишком много приобретений в последнее время оказались бесполезными, это недопустимо. Это был фарс.

"Стоук Сити" выступал в премьер-лиге с сезона-2008/09.

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