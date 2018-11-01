Джанфранко Дзола: "Челси" повезло в матче с "Дерби Каунти"

Помощник главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола после матча 1/8 финала Кубка лиги против "Дерби Каунти" (3:2) признался, что было сложно. Также он отметил, что в некоторых моментах "синим" повезло.

- Сегодня была сложная игра. Соперник был превосходен, - цитирует BBC Дзолу. - В некоторые моменты мы слишком хотели забить, а когда открываешься в играх с таким соперником, то твои шансы становятся 50 на 50. Нам повезло.

"Челси" находится на пути обретения своей философии. Конечно, мы хотим попытаться выиграть Кубок лиги.