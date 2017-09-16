"Детская дуэль" Шмейхеля и Инса. Видео

Английская премьер-лига в Твиттере опубликовала архивный видеоролик, в котором дети игроков "Манчестер Юнайтед" Петера Шмайхеля и Пола Инса играют в футбол в гараже. Запись примечательна тем, что оба ребенка стали профессиональными футболистами и, с большой долей вероятности, сыграют друг против друга в матче 5-го тура чемпионата Англии - "Хаддерсфилд" - "Лестер".

В составе дебютанта премьер-лиги на поле ожидается выход сына бывшего капитана сборной Англии Томаса Инса. Ворота гостей, скорее всего, будет защищать Каспер Шмайхель.

Матч "Хаддерсфилд" - "Лестер" состоится сегодня. Начало игры - 17.00 по московскому времени.