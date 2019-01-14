"Челси" хочет продлить контракт с Давидом Луизом

"Челси" собирается продлить контракт с защитником Давидом Луизом. Действующее соглашение с 31-летним бразильцем истекает летом 2019 года.

- Вопреки некоторым сообщениям, мы находимся в очень дружной ситуации с "Челси", - приводит слова агента футболиста Киа Джурабчиана The Sun. - Мы пытаемся договориться о новом контракте для Давида. Он хочет остаться, того же желают главный тренер и клуб. Я уверен, что вскоре мы что-то решим.

В текущем сезоне Луиз провел 26 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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