"Челси" готов судиться с Диегу Костой?

Руководство "Челси" рассматривает возможность судебного разбирательства с нападающим Диегу Костой, если тот не вернется в расположение клуба, утверждает Express. По информации источника, сумма иска составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, согласно которой форвард не планирует возвращаться в расположение команды. "Синие" уже оштрафовали игрока сборной Испании на 300 тысяч фунтов стерлингов. Летом нападающий пытался уйти из "Челси", но трансфер так и не состоялся. 1 сентября клуб внес Косту в заявку на сезон.

Форвард выступает за "Челси" с 2014 года. За это время он провел во всех турнирах 120 матчей, забив 59 мячей.