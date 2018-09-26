"Арсенал" победил "Брентфорд", "Вест Хэм" разгромил "Макклесфилд Таун"

"Арсенал" обыграл "Брентфорд" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (3:1). Дублем в составе "канониров" отметился нападающий Дэнни Уэлбек.
Кубок английской лиги
1/16 финала
"Арсенал" - "Брентфорд" - 3:1 (2:0)
Голы: Уэлбек, 5 (1:0). Уэлбек, 37 (2:0). Джадж, 58 (2:1). Ляказетт, 90+3 (3:1).
Судья: Дин (Англия).
26 сентября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
В другом матче "Вест Хэм" разгромил "Макклесфилд Таун" (8:0).
"Вест Хэм Юнайтед" - "Макклесфилд" - 8:0 (3:0)
Голы: Антонио, 29 (1:0). Снодграсс, 32 (2:0). Лукас, 39 (3:0). Фредерикс, 51 (4:0). Огбонна, 54 (5:0). Снодграсс, 60 (6:0). Диангана, 67 (7:0). Диангана, 82 (8:0).
Судья: Поусон (Англия).
26 сентября. Лондон. Стадион "London Stadium".
"Ноттингем Форест" обыграл "Стоук Сити" (3:2).
"Ноттингем Форест" - "Стоук Сити" - 3:2 (2:0)
Голы: Осборн, 19 (1:0). Мерфи, 40 (2:0). Лолли, 50 (3:0). Афобе, 60 (3:1). Бераино, 83 (3:2).
Удаление: Гонсалвеш (Ноттингем Форест), 77.
Судья: Инглэнд (Англия).
26 сентября. Ноттингем. Стадион "Nottingham City Ground".