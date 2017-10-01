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03:15 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Вряд ли Мората сможет сыграть за сборную"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что заменил Альваро Морату в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:1) по его просьбе. По словам наставника, у испанца мышечные проблемы.

- У Мораты мышечные проблемы, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Не думаю, что его повреждение носит серьезный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать. Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную.

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http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170930-2312.html

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