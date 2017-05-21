Антонио Конте: "Потрачу премию за чемпионство на покупку дома в Италии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, на что потратит премию, полученную за чемпионский титул в Англии. Специалист также поделился планами на отпуск.

– Хорошая ли у меня премия? Все относительно. Смотря что вы в это вкладываете, – цитирует Goal Конте. – Возможно, потрачу премию на покупку дома в Италии. В Лечче у меня живут родители. Проведу с ними немного времени в каникулы. Потом побываю в Турине. Это хороший шанс отдохнуть, потому что прошлым летом его не было. Я начал работу в "Челси" через три дня после Euro-2016.

Ненавижу слово "расслабляться". Я предпочитаю использовать слово "наслаждаться". Мы должны сейчас наслаждаться своим достижением. Команда прошла трудный путь, поэтому важно насладиться итогом.