Алиссон в аэропорту: "Хочу поблагодарить болельщиков "Ромы". Пришло время для нового приключения"

Вратарь сборной Бразилии и "Ромы" Алиссон прибыл в римский аэропорт "Чампино", оттуда вылетит в Ливерпуль, чтобы 21 июля пройти медосмотр для одноименного клуба.

- Хочу поблагодарить болельщиков "Ромы". Пришло время для нового приключения, – приводит Goal Italia слова 25-летнего вратаря.



По информации Liverpool Echo, Алиссон уже согласовал условия 5-летнего контракта с английским клубом. "Ливерпуль" заплатит "Роме" 75 миллионов евро за Алиссона, что сделает его самым дорогим вратарем в истории футбола.