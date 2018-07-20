Алиссон: "Очень рад, что вновь смогу играть вместе с Салахом"

Новичок "Ливерпуля" голкипер Алиссон прокомментировал свой переход. Он отметил, что рад снова стать партнером Мохамеда Салаха, с которым ранее играл за "Рому".

- Мы с Салахом мало общались после того, как он ушел из "Ромы", - цитирует вратаря официальный сайт "Ливерпуля". - Мы встретились, когда сыграли друг против друга в Лиге чемпионов. Вчера он послал мне сообщение: "эй, чего ты ждешь?". Так как переговоры были на продвинутой стадии, я ответил ему: "успокойся, я на пути в "Ливерпуль". Я очень рад, что снова смогу сыграть вместе с ним. Он не только великолепный игрок, но также сильная личность и прекрасный человек, что важнее всего. Играть вместе с такими классными игроками и отличными людьми - это фантастика для меня.

Как сообщает официальный сайт "Ромы", сумма трансфера составит 62,5 миллиона евро. Таким образом, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Благодаря бонусам сумма может вырасти еще на 10 миллионов евро и составить 72,5 миллиона.

25-летний футболист провел в "Роме" два сезона, за которые отыграл 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018. В 2016 году он перешел в римский клуб за восемь миллионов евро из бразильского клуба "Интернасьонал".