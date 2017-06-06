Виталий Мутко: "Сборная Чили - это 11 Головиных"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил большой потенциал ближайшего соперника России по товарищескому матчу - сборной Чили. Встреча станет для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций-2017.

- Сборная Чили - это 11 Головиных, - сказал Мутко. - У нашей молодой сборной есть шанс повысить интерес к футболу в стране. У нас очень грамотный перспективный тренер. С каждым днем это все больше команда.

Также глава РФС призвал не обращать внимания на рейтинг ФИФА - на июнь 2017 года сборная России занимает в нем 63-е место, между Узбекистаном и Гаити.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили