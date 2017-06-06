Виталий Мутко: "Сборная Чили - это 11 Головиных"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил большой потенциал ближайшего соперника России по товарищескому матчу - сборной Чили. Встреча станет для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций-2017.
- Это соперник очень высокого уровня! Один из лидеров мирового футбола. Как мы шутим, у Чили в составе 11 Головиных (смеется). Надеюсь, такой матч поможет нашим ребятам почувствовать себя еще увереннее. А игра понравится болельщикам.
- Сборная России в рейтинге ФИФА очень низко...
- Уже много раз говорил, что этот рейтинг необъективен. В будущем он будет переделан. Хозяева крупных турниров всегда опускаются на много позиций. Ведь будь матч с венграми официальным, победа принесла бы нам куда больше баллов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
terebun
Видимо пришло время Мутко лечится... занимая высокую должность и нести АХИНЕЮ... это о многом говорит.
03:43 7 июня
Василёк
это комплемент Чили или оскорбление?
21:39 6 июня
niklez
Русскому мужику по фигу справится
18:46 6 июня
Митяй Антибомж
Ведь будь матч с венграми официальным, победа принесла бы нам куда больше баллов. *********** Бгг )) Товарищ Мутко почему-то решил, что в официальном матче мадьяры тоже под нас подлегли бы ))
18:32 6 июня
Свинству Бой!
Муткер совсем сбрендил.
18:31 6 июня
Митяй Антибомж
Если бы было так, то они бы не в жись не выиграли КА.
18:31 6 июня
marksan
Оборжаться можно!
18:30 6 июня
PvsZ
А Браво, Видаль и Санчес и не знают, что им выпала честь сравнения с самим Головиным.
18:22 6 июня
баламошка
Виталик - король сравнений. Виталик - муза Аполлона.
18:20 6 июня