Виталий Мутко: "Сборная Чили - это 11 Головиных"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил большой потенциал ближайшего соперника России по товарищескому матчу - сборной Чили. Встреча станет для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций-2017.

- Это соперник очень высокого уровня! Один из лидеров мирового футбола. Как мы шутим, у Чили в составе 11 Головиных (смеется). Надеюсь, такой матч поможет нашим ребятам почувствовать себя еще увереннее. А игра понравится болельщикам.

- Сборная России в рейтинге ФИФА очень низко...

- Уже много раз говорил, что этот рейтинг необъективен. В будущем он будет переделан. Хозяева крупных турниров всегда опускаются на много позиций. Ведь будь матч с венграми официальным, победа принесла бы нам куда больше баллов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили