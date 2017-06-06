17:57 6 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Сборная Чили - это 11 Головиных"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил большой потенциал ближайшего соперника России по товарищескому матчу - сборной Чили. Встреча станет для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций-2017.

- Это соперник очень высокого уровня! Один из лидеров мирового футбола. Как мы шутим, у Чили в составе 11 Головиных (смеется). Надеюсь, такой матч поможет нашим ребятам почувствовать себя еще увереннее. А игра понравится болельщикам.

- Сборная России в рейтинге ФИФА очень низко...

- Уже много раз говорил, что этот рейтинг необъективен. В будущем он будет переделан. Хозяева крупных турниров всегда опускаются на много позиций. Ведь будь матч с венграми официальным, победа принесла бы нам куда больше баллов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (9)
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terebun

Видимо пришло время Мутко лечится... занимая высокую должность и нести АХИНЕЮ... это о многом говорит.

03:43 7 июня

Василёк

это комплемент Чили или оскорбление?

21:39 6 июня

niklez

Русскому мужику по фигу справится

18:46 6 июня

Митяй Антибомж

Ведь будь матч с венграми официальным, победа принесла бы нам куда больше баллов. *********** Бгг )) Товарищ Мутко почему-то решил, что в официальном матче мадьяры тоже под нас подлегли бы ))

18:32 6 июня

Свинству Бой!

Муткер совсем сбрендил.

18:31 6 июня

Митяй Антибомж

Если бы было так, то они бы не в жись не выиграли КА.

18:31 6 июня

marksan

Оборжаться можно!

18:30 6 июня

PvsZ

А Браво, Видаль и Санчес и не знают, что им выпала честь сравнения с самим Головиным.

18:22 6 июня

баламошка

Виталик - король сравнений. Виталик - муза Аполлона.

18:20 6 июня