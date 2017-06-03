ФИФА: Переговоры по продаже прав на показ Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 продолжаются

Пресс-служба ФИФА отметила, что переговоры по показу матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 еще продолжаются. Ранее стало известно, что российские телеканалы еще не приобрели прав на показ турниров, которые пройдут в России, из-за завышенной цены на них.

– В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно, – приводит "Р-Спорт" сообщение пресс-службы ФИФА. – По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев.

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