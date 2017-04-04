ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018

ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за права на показ матчей чемпионата мира-2018, сообщает Bloomberg. По информации издания, российские каналы ВГТРК, Первого канала и "Матч ТВ" объединились в единый пул и отказались платить. Сумма, которую запрашивает Международная федерация футбола за телеправа, в три раза превышает стоимость прав на показ матчей прошлого чемпионата мира-2014, проходившего в Бразилии.