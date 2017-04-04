ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018

ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за права на показ матчей чемпионата мира-2018, сообщает Bloomberg. По информации издания, российские каналы ВГТРК, Первого канала и "Матч ТВ" объединились в единый пул и отказались платить. Сумма, которую запрашивает Международная федерация футбола за телеправа, в три раза превышает стоимость прав на показ матчей прошлого чемпионата мира-2014, проходившего в Бразилии.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
праильно!!!!!!!!!!!! Не будем иноземных буржуинов кормить!!!!! СВОИ, с семитскими фамилиями, ДОСТАЛИ УЖЕ.......... Будем ного--мяч в инете смотреть. Тем более "..УТКОВСКИМ" лошарам ничего не светит.
17:25
Levbereg
А если фифу послать? В конце концов они вторичны от футбольной игры, а не футбол от тв. Конечно это глупое высказывание в плане коммерческой выгоды. Но почему в три раза выше????
17:04
serzheo
Оборзели Саксы совсем.
17:02
Мастер_Шифу
Ну логично. Три канала= три цены.
17:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну т.е. требовать со своих маржу в 3-5 сотен процентов - это норм. а вот платить по такой же схеме - грабеж?))
16:59