16:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018

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ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за права на показ матчей чемпионата мира-2018, сообщает Bloomberg. По информации издания, российские каналы ВГТРК, Первого канала и "Матч ТВ" объединились в единый пул и отказались платить. Сумма, которую запрашивает Международная федерация футбола за телеправа, в три раза превышает стоимость прав на показ матчей прошлого чемпионата мира-2014, проходившего в Бразилии.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

праильно!!!!!!!!!!!! Не будем иноземных буржуинов кормить!!!!! СВОИ, с семитскими фамилиями, ДОСТАЛИ УЖЕ.......... Будем ного--мяч в инете смотреть. Тем более "..УТКОВСКИМ" лошарам ничего не светит.

17:25

Levbereg

А если фифу послать? В конце концов они вторичны от футбольной игры, а не футбол от тв. Конечно это глупое высказывание в плане коммерческой выгоды. Но почему в три раза выше????

17:04

serzheo

Оборзели Саксы совсем.

17:02

Мастер_Шифу

Ну логично. Три канала= три цены.

17:00

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну т.е. требовать со своих маржу в 3-5 сотен процентов - это норм. а вот платить по такой же схеме - грабеж?))

16:59

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