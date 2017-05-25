Тина Канделаки: "Российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила, что российское телевидение будет транслировать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов – цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира.

- Сейчас единственное, что могу вам передать - свет в конце тоннеля появился, - цитирует ТАСС Канделаки. - Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже.

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Мутко назвал завышенной цену за телеправа чемпионата мира-2018