Джанни Инфантино: "Уверен, нас ждут два прекрасных лета в России"

Сегодня Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства поприветствовал руководителя организации в России. Сам Инфантино выразил уверенность, что предстоящий Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 пройдут на высшем уровне, передает из Кремля корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Спасибо! – по-русски сказал Инфантино. – Спасибо большое. Мне очень приятно находиться здесь, в России. С нетерпением жду субботнего мероприятия. Слышал, что Казань – красивый город.

– Очень красивый! – заметил Путин. – За последние годы Казань просто преобразилась, теперь совсем другой город. И древний, и современный одновременно. Я закладывал камень стадиона там на месте, где когда-то было чистое поле.

– Завтра там пройдет жеребьевка Кубка конфедераций, но впереди у нас еще и чемпионат мира – более масштабное событие, – ответил Инфантино. – Убежден на основе своего опыта взаимодействия с Россией – правительством страны и Российского футбольного союза, что все пройдет на самом высоком уровне. Благодарен вам за большую работу, которую вы делаете. На протяжении 20 лет я занимаюсь организацией футбольных мероприятий, и опыт сотрудничества с правительством России, с РФС, уровень вежливости со стороны болельщиков и всего населения – это что-то беспрецедентное! Уверен, нас ждут два прекрасных лета! И мы откроем для всего мира Россию, которую, возможно кто-то не знает.

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