Владимир Путин: "Надеюсь, наша любовь к футболу трансформируется в качество игры нашей сборной"

Сегодня Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. В заключении встречи глава ФИФА подарил Владимиру Путину официальный мяч Кубка конфедераций-2017 под названием "Красава", передает из Кремля корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– У нас в России очень любят футбол! – сказал Путин. – И я очень рассчитываю, что эта любовь трансформируется в качество игры нашей команды.
Владимир Путин: "Стадион в Санкт-Петербурге – печальная история, но мы все поправим до конца года" //
Джанни Инфантино: "Уверен, нас ждут два прекрасных лета в России"
wazo78
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
16:47
Димано
С вашими мутками и системой конечно
16:28