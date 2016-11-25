Владимир Путин: "Надеюсь, наша любовь к футболу трансформируется в качество игры нашей сборной"

Сегодня Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. В заключении встречи глава ФИФА подарил Владимиру Путину официальный мяч Кубка конфедераций-2017 под названием "Красава", передает из Кремля корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– У нас в России очень любят футбол! – сказал Путин. – И я очень рассчитываю, что эта любовь трансформируется в качество игры нашей команды.

Владимир Путин: "Стадион в Санкт-Петербурге – печальная история, но мы все поправим до конца года" //

Джанни Инфантино: "Уверен, нас ждут два прекрасных лета в России"