16:15 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Владимир Путин: "Надеюсь, наша любовь к футболу трансформируется в качество игры нашей сборной"

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Сегодня Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. В заключении встречи глава ФИФА подарил Владимиру Путину официальный мяч Кубка конфедераций-2017 под названием "Красава", передает из Кремля корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– У нас в России очень любят футбол! – сказал Путин. – И я очень рассчитываю, что эта любовь трансформируется в качество игры нашей команды.

Владимир Путин: "Стадион в Санкт-Петербурге – печальная история, но мы все поправим до конца года" //
Джанни Инфантино: "Уверен, нас ждут два прекрасных лета в России"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wazo78

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

16:47

Димано

С вашими мутками и системой конечно

16:28

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