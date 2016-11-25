Владимир Путин: "Стадион в Санкт-Петербурге - печальная история, но мы все поправим до конца года"

Сегодня Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства заверил, что Россия будет готова к проведению турнира, передает из Кремля корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Завтра, как вы знаете, в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций, – сказал Путин. – К сожалению, сам я на мероприятие приехать не смогу, но уверяю вас, что все пройдет лучшим образом. И, конечно, наша главная ближайшая задача – подготовка к турниру. Уверяю, все стадионы будут готовы – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.
Как известно, есть проблемы со стадионом "Зенита". Долгострои в сфере спортивных объектов встречаются не только у нас. Хотя это очень такая... печальная история. Мы знаем результаты исследования стадиона со стороны инспекционной группы ФИФА, знаем ваши замечания по поводу выдвижного поля. Строители обещают поправить все недочеты к концу этого года. Сейчас там работает 3000 человек.
Но это технические вопросы. А что касается организации, мы рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций стал большим масштабным праздником для всех любителей футбола.
Джанни Инфантино: "Уверен, нас ждут два прекрасных лета в России" //
Владимир Путин: "Надеюсь, наша любовь к футболу
трансформируется в качество игры нашей сборной"
ростовский свин
Если владимир владимирович сказал значит будет сделано.Вообще у владимира владимировича удивительные совпадения с дургим выдающимся правителем.оБа пришли к власти в бывших империях, но переживших крах и глубокий кризис, но население то помнило прежнее величие и дух реваншизма будоражил умы.Оба стали вначале канцлерами(главами правительст) , причем обоих назначили действующие стареющие правители .В течении нескольких месяцев после стали полноценными лидерами , с огромным перевесом выиграв выборы.Пользовались колоссальной поддержкой нации,начали возрождать империи- поднимать с колен.Провели по олимпиаде.Получили от английской прессы звание - человек года.А после приступили к обьединению своих наций - и ззащите населения проживающего за пределами родины .Стали кошмаром для англосаксов.Но владимир Владимирович превзошел - он еще и чемпионат мира в россию привез.И подготовить стади оны к чемпионату мира это ерунда.
16:34
Димано
Смешно. Найдут типа виновного и сольют его. А сами на багамы
16:31
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а посадки? что с посадками??? расстрелы может сразу?
16:12