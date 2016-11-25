Владимир Путин: "Стадион в Санкт-Петербурге - печальная история, но мы все поправим до конца года"

Сегодня Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства заверил, что Россия будет готова к проведению турнира, передает из Кремля корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Завтра, как вы знаете, в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций, – сказал Путин. – К сожалению, сам я на мероприятие приехать не смогу, но уверяю вас, что все пройдет лучшим образом. И, конечно, наша главная ближайшая задача – подготовка к турниру. Уверяю, все стадионы будут готовы – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.

Как известно, есть проблемы со стадионом "Зенита". Долгострои в сфере спортивных объектов встречаются не только у нас. Хотя это очень такая... печальная история. Мы знаем результаты исследования стадиона со стороны инспекционной группы ФИФА, знаем ваши замечания по поводу выдвижного поля. Строители обещают поправить все недочеты к концу этого года. Сейчас там работает 3000 человек.

Но это технические вопросы. А что касается организации, мы рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций стал большим масштабным праздником для всех любителей футбола.

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