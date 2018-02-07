Сергей Кирьяков: "У наших юношеских команд нет проблем с пенальти"

Экс-тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал вылет российских клубов "Спартака" и "Краснодара" из юношеской Лиги УЕФА. Красно-белые уступили вчера "Интеру" (3:3, по пен. 1:3), а "быки" сегодня проиграли "Реалу" (0:0, по пен. 0:3).

– Не стал бы говорить, что у нашей молодежи проблемы с пенальти, – заявил Кирьяков. – Пенальти на любом уровне является всегда лотереей. У кого нервишки покрепче, тот и выигрывает. Я другое хочу отметить. Наши юноши на клубном уровне достаточно неплохо смотрелись в обоих матчах. "Спартак", играя на выезде, против такого серьезного соперника, выступил очень достойно. И в плане индивидуального мастерства. Раньше с этим были проблемы на юношеском уровне. Сейчас же мы увидели, что наша молодежь мало в чем уступает.

"Краснодар" тоже действовал здорово, было видно, что при таком количестве болельщиков игроки отдавали 100 процентов и больше на поле. Это тоже похвально. (Игорь НОВИКОВ)