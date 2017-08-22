"Астана" обыграла "Селтик", но вылетела из ЛЧ

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" в родных стенах переиграла "Селтик" – 4:3. Однако первая встреча команд в Шотландии завершилась крупной победой "кельтов" (5:0), благодаря чему они и вышли в групповой турнир соревнования. "Астана" же выступит в Лиге Европы.

Отметим, что дублем в составе коллектива из Казахстана отметился нападающий Патрик Твумаси, в 2014 году выступавший за "Амкар".

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 24 августа, а Лиги Европы - 25 августа.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Астана" (Казахстан) – "Селтик" (Шотландия) – 4:3 (1:1)

Голы: Айер, 26 – в свои ворота (1:0). Синклэйр, 34 (1:1). Мужиков, 48 (2:1). Твумаси, 49 (3:1). Твумаси, 69 (4:1). Нтчам, 80 (4:2). Гриффитс, 90 (4:3).

"Астана": Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Аничич, Мужиков, Маевский, Кляйнхайслер (Граховац, 13), Томасов (Бейсебеков, 46. Тагыберген, 82), Кабананга, Твумаси.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Тирни, Браун, Форрест (Ралстон, 57), Битон, Макгрегор (Рогич, 57), Нтчам, Айер, Синклэйр (Армстронг, 65), Гриффитс.

Предупреждения: Постников, 71. Шомко, 82. Граховац, 90+3.

Судья: Краловец (Чехия).

22 августа. Астана. Стадион Astana Arena.

Первый матч – 0:5.