"Астана" обыграла "Селтик", но вылетела из ЛЧ

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" в родных стенах переиграла "Селтик" – 4:3. Однако первая встреча команд в Шотландии завершилась крупной победой "кельтов" (5:0), благодаря чему они и вышли в групповой турнир соревнования. "Астана" же выступит в Лиге Европы.
Отметим, что дублем в составе коллектива из Казахстана отметился нападающий Патрик Твумаси, в 2014 году выступавший за "Амкар".
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 24 августа, а Лиги Европы - 25 августа.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Астана" (Казахстан) – "Селтик" (Шотландия) – 4:3 (1:1)
Голы: Айер, 26 – в свои ворота (1:0). Синклэйр, 34 (1:1). Мужиков, 48 (2:1). Твумаси, 49 (3:1). Твумаси, 69 (4:1). Нтчам, 80 (4:2). Гриффитс, 90 (4:3).
"Астана": Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Аничич, Мужиков, Маевский, Кляйнхайслер (Граховац, 13), Томасов (Бейсебеков, 46. Тагыберген, 82), Кабананга, Твумаси.
"Селтик": Гордон, Лустиг, Тирни, Браун, Форрест (Ралстон, 57), Битон, Макгрегор (Рогич, 57), Нтчам, Айер, Синклэйр (Армстронг, 65), Гриффитс.
Предупреждения: Постников, 71. Шомко, 82. Граховац, 90+3.
Судья: Краловец (Чехия).
22 августа. Астана. Стадион Astana Arena.
Первый матч – 0:5.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/qualify/-4/