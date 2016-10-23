Вагнер победила на Skate America, Саханович – 7-я

Американка Эшли Вагнер стала победительницей этапа "Гран-при" в Чикаго, показав второй результат в произвольной программе. Второй стала ее соотечественница Мэрайя Белл, которая шла после короткой программы на шестой строчке. Замкнула тройка японка Маи Михара. Россиянка Серафима Саханович заняла 7-е место.

Чикаго (США)

"Гран-при"

Skate America

Женщины

Произвольная программа

1. Белл (США) – 130,67

2. Вагнер (США) – 126,94

3. Михара (Япония) – 123,53

4. Дэйлмен (Канада) – 122,14

5. Голд (США) – 119,35

6. Асада (Япония) – 112,31

7. САХАНОВИЧ (Россия) – 107,32

Итог

1. Вагнер (США) – 196,44

2. Белл (США) – 191,59

3. Михара (Япония) – 189,28

4. Дэйлмен (Канада) – 186,63

5. Голд (США) – 184,22

6. Асада (Япония) – 176,78

7. САХАНОВИЧ (Россия) – 163,84