Туктамышева рассказала о своих взаимоотношениях с Лазукиным

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в интервью RT рассказала о своих взаимоотношениях с Андреем Лазукиным. По ее словам, они всегда ставят отношения выше успехов в фигурном катании.

– Раз вы сами сказали о любимых спортсменах, признайтесь, тяжело было в прямом эфире комментировать выступление вашего молодого человека Андрея Лазукина?

– Конечно, присутствовало волнение. Мало того, что мой дебют, так еще и прокат Андрея. В начале тяжело было сдержать эмоции, но потом справилась. Признаюсь, даже не проявила к нему мягкости (Смеется.). Старалась быть объективной, хотя, не скрою, очень хотелось ругать его.

– Накануне он заявил, что ему надоело фигурировать в СМИ как "бойфренд Туктамышевой". Как отреагировали, когда узнали об этом?

– Я понимаю его. Тяжело, когда человека воспринимают не как личность, а как чьего-то партнера. Это неправильно. Это неуважение. Андрей такой же спортсмен, как и я. Член сборной России по фигурному катанию заслуживает, чтобы его имя произносили вслух. Я поддерживаю его позицию, он молодец, что сказал об этом. В принципе, я еще до интервью знала, что он озвучит свое мнение. Все правильно.

– Но ведь вы оба спортсмены, и один из вас показывает выдающиеся результаты, в то время как второй откровенно находится в тени. Не боитесь, что ваш успех может негативно сказаться на личных отношениях в паре?

– Пока не сказался. Надеюсь, проблем не возникнет. А уж если они и появятся со временем, мы сможем их преодолеть.

– Он рад тому, какая на вас свалилась популярность в последние два месяца?

– Даже я ее не сильно ощущаю. Андрей тоже. Просто радуется, что у меня все получается. Мы всегда ставим наши отношения выше успехов в фигурном катании.