Татьяна Тарасова - о сносе стадиона "Юных пионеров": "Безмозглые скоты, не имеющие памяти и уважения к истории!"

Известный тренер Татьяна Тарасова выразила недовольство сносом стадиона "Юных пионеров" в Москве. Тарасова на своей странице в Фейсбуке раскритиковала власти столицы, отметив, что у них нет уважения к истории города.
- Именно это место в Москве нужно было уничтожить? - написала в Фейсбуке Тарасова. - Твари, не имеющие памяти, не имеющие уважения к истории родного города, уважения к славному началу нашего советского и российского олимпийского движения! Почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать? Это место было намоленное. На стадионе была и есть церковь, мы там хореографией занимались и молились на наших педагогов, которые дали нам профессию, а мы дали другим профессию и молились за наше счастье!
Мы жили там, это был наш дом! Эти городские пришельцы думают повыкидывать нашу жизнь и работу, выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион, безмозглые скоты! Временщики! Падлы и вредители Москвы! Тренер, имеющий заслуги перед отечеством, Татьяна Анатольевна Тарасова. Простите, что не смогла защитить этот кусок Родины!
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/tatiana.tarasova.121/posts/821700517979199
marksan
А по теме... Пустое место и без офисов! Центр Москвы! Земля там стоит немерено! Конечно, жалко! Но многие из ныне живущих рукоплескали разрушению Союза. Жуйте теперь то, что получили те, кто, когда Вы ходили и валили Союз, а они сидели и уже готовили свои кошельки!
19:06
marksan
СпартакСпартак_____ Перепраздновал, бедняга?
19:03
СпартакСпартак
Всё в нашей стране делается из-за денег, всё зло !! Этот культ которому поклоняется этот поганый режим - КУЛЬТ ДЕНЕГ !! Народ обложили, кругом за всё плати.....люди только и живут ради того,чтобы найти деньги и за что-то заплатить, что-то купить и только деньги, деньги, деньги.... Властьдержащие помешаны на деньгах, причём на халяву, за счёт народа.....всем повсюду насаждают плати....плати....плати..... за то, за это..... ради денег сносят памятники и культовые места людей.... Действительно - Твари !! Весь режим в стране прогнил насквозь !! Уже сделали из всех людей рабов.....рабов денег, благосостояния властьдержащих за счёт нас всех, за счёт достижений даже таких Великих наших соотечественников как Вы Уважаемая Татьяна Анатольевна !! У них нет ничего святого, ради лакомого куска с которого можно выудить кучу бабла не посмотрели ни на Тарасову, ни на Церковь..... этот поганый режим обречён.....скоро народ снесёт эту власть к едреням собачьим, будут бежать отсюда, только пятки сверкать к своим детишкам в "свободную" Европу и "процветающую" Америку, которых они давно туда перетащили от греха !! Остаётся лишь выразить глубокое разочарование произошедшим этим фактом, так и многими другими фактами, которые замалчиваются в СМИ. Ничего Татьяна Анатольевна - будет и на нашей улице праздник !! Держитесь Татьяна Анатольевна - народ с Вами, а не с этими убогими, недалёкими и ничтожными людьми, олицетворяющие власть как в городе, так и в стране в целом !! МЫ НАРОД РОССИИ ВСЁ РАВНО ПОБЕДИМ !! Не все рабы и идиоты !! Многие люди всё видят и всё понимают !! Скоро придёт наше время !!!!!
18:48
ALEKS49
Действительно. У этих скотов ничего святого. Только салоны и ТЦ, только деньги, деньги, деньги...
18:34