Татьяна Тарасова - о сносе стадиона "Юных пионеров": "Безмозглые скоты, не имеющие памяти и уважения к истории!"

Известный тренер Татьяна Тарасова выразила недовольство сносом стадиона "Юных пионеров" в Москве. Тарасова на своей странице в Фейсбуке раскритиковала власти столицы, отметив, что у них нет уважения к истории города.

- Именно это место в Москве нужно было уничтожить? - написала в Фейсбуке Тарасова. - Твари, не имеющие памяти, не имеющие уважения к истории родного города, уважения к славному началу нашего советского и российского олимпийского движения! Почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать? Это место было намоленное. На стадионе была и есть церковь, мы там хореографией занимались и молились на наших педагогов, которые дали нам профессию, а мы дали другим профессию и молились за наше счастье!

Мы жили там, это был наш дом! Эти городские пришельцы думают повыкидывать нашу жизнь и работу, выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион, безмозглые скоты! Временщики! Падлы и вредители Москвы! Тренер, имеющий заслуги перед отечеством, Татьяна Анатольевна Тарасова. Простите, что не смогла защитить этот кусок Родины!