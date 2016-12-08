Тарасова и Морозов - первые после короткой программы в Марселе

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями короткой программы на финальном этапе "Гран-при" в Марселе. Второе место - у китайцев Юй Сяою и Чжан Хао.

Третьими идут двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд.

Марсель (Франция)

"Гран-при"

Финал

Пары

Короткая программа

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 78,60

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 75,34

3. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 71,44

4. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 70,84

5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 65,79

6. Сегин/Билодо (Канада) - 60,86