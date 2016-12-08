Тарасова и Морозов - первые после короткой программы в Марселе

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями короткой программы на финальном этапе "Гран-при" в Марселе. Второе место - у китайцев Юй Сяою и Чжан Хао.
Третьими идут двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд.
Марсель (Франция)
"Гран-при"
Финал
Пары
Короткая программа
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 78,60
2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 75,34
3. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 71,44
4. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 70,84
5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 65,79
6. Сегин/Билодо (Канада) - 60,86