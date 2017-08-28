Роднина - о решении Липницкой завершить карьеру: "Почему неожиданно, когда три года мы ее не видели?"

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина отметила, что решение 19-летней Юлии Липницкой завершить карьеру не стало неожиданным. Она добавила, что спортсменка не показывала хороших результатов в течение последних трех лет.

– Почему неожиданно, когда три года мы ее не видели? Она в команде хорошо откатала, в своей индивидуальной программе она совершила ошибки, – приводит Ren TV слова Родниной. – А последние три года мы ее не наблюдаем.

Напомним, что Липницкая является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, также на ее счету серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала "Гран-при" 2013 года.