Полина Цурская: "Своей произвольной программой на чемпионате России я недовольна"

Фигуристка Полина Цурская отметила, что совершила ошибки во время произвольной программы на чемпионате России из-за собственных сомнений. Также спортсменка осталась недовольна своим выступлением, по итогам которого не смогла попасть в состав сборной.

– Произвольной программой я, конечно, недовольна, – цитирует "Р-Спорт" Цурскую. – Была ошибка на лутце, я сделала "бабочку". Также у меня был запланирован каскад "двойной аксель-тройной тулуп-двойной тулуп", а я сделала вместо тройного прыжка двойной. Правда, смогла добавить тройной тулуп к последнему "дуплю", немножко реабилитировалась. Но ошибка абсолютно неоправданная. Когда ты делаешь прыжок и падаешь – это техническая ошибка. Когда ты делаешь вместо прыжка "бабочку" – это просто твои сомнения.