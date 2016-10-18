Нина Мозер: "О полном восстановлении Столбовой речи пока нет"

Тренер Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер подчеркнула, что пара пока не готова вернуться на лед, поскольку партнерша не восстановилась после травмы. Ранее стало известно, что из-за повреждения дуэт отказался от участия в Кубке мира-2016/17.

- Лечение идет, явные улучшения есть, но о полном восстановлении речи пока нет, и это очень расстраивает Ксению, - цитирует ТАСС Мозер. - Она пока не может делать толчковые элементы с левой ноги - выброс и два прыжка.

Федор в ожидании восстановления Ксении восстановил пять тройных прыжков, да и Ксении не терпится скорее выйти на лед. У ребят новые интересные программы, которые им хочется показать. Надеемся, что это произойдет совсем скоро, все зависит от заключительной фазы лечения. Уверена, что они быстро придут в форму.