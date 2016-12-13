10:22 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Мишина настораживает неадекватная система судейства прыжков в женском катании

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что его волнует состояние культуры судейства прыжковых элементов на соревнованиях в женском одиночном катании. Данные выводы Мишин, работающий с Елизаветой Туктамышевой, Каролиной Костнер и другими фигуристками, сделал по итогам оценки прошедшей серии "Гран-при", которую в женском одиночном катании выиграла россиянка Евгения Медведева.

 
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– Меня несколько настораживает и представляется неадекватной система судейства прыжков в женском одиночном катании, которая, в частности, проявляется на последних турнирах, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. – Если культура судейства в дорожках шагов доведена до того, что спортсменка, допустим, не делает в одном из двух блоков какой-то элемент, то весь блок "летит" и дорожка получается второго уровня. Или она вместо крюка делает тройку с перетяжкой, то блок тоже "летит".

Если во вращении в одном из волчков у нее бедро не достигает горизонтали, то элемент тоже выпадает и спортсмен получает резкое снижение уровня сложности. Но в прыжках мы видим большое количество случаев, когда спортсменка, еле-еле выковыряв прыжок и устояв на одной ноге, она получает по GOE (системе прибавки или понижения базовой стоимости элементов) "+1" или "+2". И никому нет дела, как ее болтало в воздухе! Что у нее был если не явный недокрут, то декорированный. А если спортсменка с именем, то за любой прыжок с приземлением на одну ногу она может получать "+2" или "+3" автоматически.

У Медведевой прыжки правильные. Но во многих других случаях мы можем делать вывод, что культура судейства прыжков отстает от культуры оценки дорожек и вращений. Например, (американка Эшли) Вагнер в Америке получает баллы как за чистые прыжки, а в Китае за то же самое гораздо меньшие. А Лиза Туктамышева, сделав хороший прыжок с чистого ребра, получает те же "+1" или "+2", как и спортсменка, которая с трудом их выковыряла. Арбитры не делают необходимого акцента на такие параметры как красота исполнения прыжка, способы отталкивания, высота полета, качество группировки, стабильность оси вращения в полете, длина выезда. Но ISU (Международный союз конькобежцев) когда-нибудь придет к тому, чтобы оценка этих элементов стала лучше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161213/1113669720.html

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