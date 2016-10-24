Игорь Шпильбанд: "Ильиных и Жиганшин выступили очень энергично после долгого перерыва"

Российский танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин показал очень хорошее катание на своем первом старте после долгого перерыва, подчеркнул тренер Игорь Шпильбанд, готовивший фигуристов к сезону. В воскресенье пара заняла пятое место на первом этапе "Гран-при" Skate America, завершившемся в Чикаго. Они не смогли пройти квалификацию на чемпионаты Европы и мира прошлого сезона, в текущем соревновательном цикле фигуристы не выступали до турнира в США из-за проблем партнера с коленом.

– Я считаю, что после долгого перерыва Лена с Русланом выступили очень энергично, – приводит "Р-Спорт" слова Шпильбанда. – По-моему, для первого старта они очень хорошо откатали. Но, конечно, нужно еще поработать над элементами – вращениями и поддержками. Надо же каждый раз делать разные постановки, нельзя повторяться. Программа эта смотрится мощно и энергично по сравнению с другими программами.